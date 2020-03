Mattarella parla di nuovo agli italiani. Parole preoccupate ma apprezzamento e conforto

(Teleborsa) -, e auspicando che tutti siano consapevoli del pericolo che ci minaccia. Sollecitando al tempo stesso. Molte misure sono state prese per arginare il dilagare della pandemia da coronavirus. Nel frattempo,come non sia possibile dimenticare le tragiche immagini di questi giorni.a causa di questa epidemiadalla sofferenza di non poter essere loro vicini e dalla tristezza. Comunità che sono duramente impoverite dalla loro scomparsa"., prima che sia troppo tardi,. La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell'Unione ma è anche nel comune interesse. Nell'Unione Europea lafinanziarie ed economiche, sostenute dal Parlamento Europeo."Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia - ha continuato Mattarella -. Nel nostro Paese, come ho ricordato, sono state prese misure rigorose ma indispensabili, con norme di Legge - sia all'inizio che dopo la fase di necessario continuo aggiornamento -. Sono stati approntati - e sono in corso di esame parlamentare - provvedimenti di sostegno per i tanti settori della vita sociale ed economica colpiti. Altri ne sono preannunciati.ammirando il nostro senso responsabilità e la. E sempre, e soprattutto nelle circostanze più gravi e terribili, gli italiani hanno sempre risposto con entusiasmo ed efficacia all'appello.. E Mentre provvediamo ad applicare, con tempestività ed efficacia, gli strumenti contro le difficoltà economiche, dobbiamo iniziare a pensare al dopo emergenza: alle iniziative e alle modalità per rilanciare, gradualmente, la nostra vita sociale e la nostra economia.".