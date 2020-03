Ufficiale annullamento Salone Mobile 2020

(Teleborsa) - Dopo un iniziale rinvio daè stata definitivamente annullata l'edizione 2020 de. Una decisione che era nell'aria, adesso ufficiale.Ad annunciarlo su Facebook il presidente di FederlegnoArredo e di FederlegnoArredo Eventi, che parla di una, prima di tutto per il contesto drammatico in cui avviene, con il covid-19 che ha messo in ginocchio la Lombardia, l'Italia e non solo, in secondo luogo perché rinviamo di un anno la manifestazione delNon unovviamente, ma un arrivederci. L'appuntamento, infatti, è per la settimana dal