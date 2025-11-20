Eurizon al Salone SRI: focus su mobilità sostenibile e leadership ESG

(Teleborsa) - Durante il Salone SRI
tenutosi ieri a Palazzo Mezzanotte, in Borsa Italiana, Eurizon
ha approfondito i temi della mobilità sostenibile e dell’innovazione
, evidenziando il ruolo centrale delle analisi ESG
nei diversi settori dei trasporti.
"La mobilità sostenibile – ha dichiarato Ilaria Gentili, del team Responsible Investments & Stewardship di Eurizon
– richiede analisi ESG specifiche per ciascun segmento, dall’automotive all’aviazione, fino al trasporto ferroviario. Attraverso il dialogo con le società emittenti, in Eurizon analizziamo come vengono affrontate le sfide tecnologiche e industriali della decarbonizzazione, dall’elettrificazione ai carburanti sostenibili,
valutando non solo gli obiettivi che le società dichiarano, ma anche la credibilità delle strategie che vengono messe in atto.
Gentili ha evidenziato l’impegno della SGR nell’attività di stewardship: "Monitorare i progressi e accompagnare gli emittenti lungo percorsi di transizione solidi è centrale per noi. Nel solo primo semestre 2025 abbiamo preso parte a 1.227 assemblee, votando oltre 16.000 proposte ed effettuando 459 engagement".
La forte identità ESG di Eurizon è stata confermata durante alla premiazione degli ESG Identity Awards 2025
dove Eurizon per il secondo anno consecutivo è stata pluripremiata confermandosi al primo posto in cinque categorie.
1° (parimerito) nella categoria ESG.IAMA 2025
1° nella categoria CORPORATE ESG IDENTITY 2025
1° nella categoria ESG IDENTITY EXTENDED 2025
1° nella categoria LARGE SIZE 2025
1° nella categoria SGR ITALIANA 2025
2° (parimerito) nella categoria ESG INVESTMENT PROCESS 2025
I premi sono stati assegnati sulla base dei risultati della ricerca proprietaria ESG.IAMA (ESG Identity Asset Manager Assessment) di ET Group,
indice quantitativo utilizzato per misurare l'Identità ESG degli asset manager.