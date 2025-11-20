Eurizon al Salone SRI: focus su mobilità sostenibile e leadership ESG

(Teleborsa) - Durante iltenutosi ieri aha approfondito i temi della, evidenziando il ruolo centrale dellenei diversi settori dei trasporti."La mobilità sostenibile – ha dichiarato– richiede analisi ESG specifiche per ciascun segmento, dall’automotive all’aviazione, fino al trasporto ferroviario. Attraverso il dialogo con le società emittenti, invalutando non solo gli obiettivi che le società dichiarano, ma anche la credibilità delle strategie che vengono messe in atto.Gentili ha evidenziato l’impegno della SGR nell’attività di stewardship: "Monitorare i progressi e accompagnare gli emittenti lungo percorsi di transizione solidi è centrale per noi. Nel solo primo semestre 2025 abbiamo preso parte a 1.227 assemblee, votando oltre 16.000 proposte ed effettuando 459 engagement".La forte identità ESG di Eurizon è statadove E1° (parimerito) nella categoria ESG.IAMA 20251° nella categoria CORPORATE ESG IDENTITY 20251° nella categoria ESG IDENTITY EXTENDED 20251° nella categoria LARGE SIZE 20251° nella categoria SGR ITALIANA 20252° (parimerito) nella categoria ESG INVESTMENT PROCESS 2025I premi sono stati assegnati sulla base deiindice quantitativo utilizzato per misurare l'Identità ESG degli asset manager.