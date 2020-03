Gualaccini (CNEL): Serve Fondo nazionale per sostenere Terzo Settore

(Teleborsa) - “Se si ferma ilIl mondo del non profit è allo stremo, èdall’emergenza sanitaria in cui ha investito tutte le risorse disponibili. Il Governo istituisca subito un fondo nazionale per il sostegno ai soggetti del privato sociale”. Ad affermarlocapo delegazione al"Ledel terzo settore italiano finora hanno retto ma adesso sono in enorme difficoltà. Loda solo non basta, ha bisogno del contributo operativo del non profit per fronteggiare gli effetti di questa crisi di cui non si vedono ancora tutte le implicazioni - aggiunge - Lestanno ricevendodi aiuto soprattutto di anziani e poveri. È sotto gli occhi di tutti che l’attuale crisi sanitaria e le misure adottate per contrastare la diffusione del virus ci stanno portando verso una crisi economica e sociale mai vista in passato. Lelaesplode e laraggiungerà nel nostro. Dobbiamo prepararci sin da oggi ad affrontare la situazione che si presenterà tra qualche mese. Occorre dare più spazio e più sostegno alledel volontariato e dell’associazionismo del- Consenza considerare l’indotto,organizzazioni e oltre 5 milioni di volontari l’Italia è il Paese con la rete sociale più sviluppata. “Se il sistema ha retto fino ad oggilo dobbiamo anche alle nostre reti sociali che insieme aglidistribuiscono anche la speranza e la fiducia tra i cittadini. Le tantissime iniziative messe in campo nelle ultime settimane, penso, tra le altre, a quelle delse adeguatamente sostenute, possono esserelo Stato a contenere i devastanti effetti sociali di questa emergenza”, conclude Gualaccini.