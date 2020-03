PIL Usa, Goldman Sachs: crollo nel secondo trimestre, poi ripresa

(Teleborsa) -prevede una contrazione dell'economia delnel secondo trimestre, peggiore quindi del. Il tasso di disoccupazione è atteso schizzare alentro la metà dell'anno, ben oltre ildelle precedenti stime.Ilsarà seguito da uncon ilnel terzo trimestre."L’outlook fiscale è peggiorato drasticamente in tutta l’eurozona e data la violenza della recessione e le misure fiscali prese in risposta ci aspettiamo ora un ampio aumento dei deficit e del debito", scrivono gli esperti della banca americana nel rapporto pubblicato oggi in cui prevedono - pur tenendo in assoluta considerazione il quadro di incertezza che caratterizza questa fase - che ilpossa salire alinfrangendo così la regola tedesca dei