Coronavirus, Alitalia: pronti 3 voli cargo per materiale sanitario dalla Cina

(Teleborsa) - Pronti nuovi voli Alitalia sia per trasportare mascherine e altro materiale sanitario dalla Cina, sia per riportare a casa gli italiani ancora in attesa di rimpatrio. U. La Compagnia aerea ha fatto sapere che opererà questa settimana tre voli cargo su Shanghai con Boeing 777., in collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina, anche su aeroporti non serviti abitualmente da Alitalia. Pronti i mezzi che riporteranno dal Mozambico i dipendenti di una società petrolifera, 250 italiani dall'India mentre per il 4 aprile è in programma un altro volo speciale da Praga.