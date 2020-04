Coronavirus, Viminale: "Consentito passeggiare con figli e fare camminate"

(Teleborsa) - Portare iall'aria aperta, così come portare in giardinoospiti delle case di cura, e ancora fare unaper tenersi in forma o più semplicemente. Sono tuttepurché questa attività sia svolta nei pressi della propria abitazione, secondo i chiarimenti arrivati dal, che ha spiegato cosa si può e cosa non si può fare.invece l'uso dellae del, così come svolgere qualsiasiall'aperto, ma anche frequentareall'aperto.Restano rigorosamente, soprattutto in macchina ed al di fuori del Comune di residenza, salvo i casi di necessità e lavoro previsti dal Decreto per il contenimento del contagio.Leinviate alle Prefetture ed estese alle forze di Polizia,che protestano, etichettando questa scelta come. La prime reazioni sono quelle del governatore della Campaniae dell'assessore regionale della Lombardia, che afferma "la circolare diffusa dal ministero dell'Interno rischia di creare un effetto psicologico devastante vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora". Ma il Ministero replica che, solo undel Decreto.