von der Leyen, "scuse" all'Italia: "Europa ha cambiato passo, ora è con voi"

(Teleborsa) -della Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen sulla gestione europea dell'emergenza coronavirus arrivano in una lettera inviata a la Repubblica: "l’Europa si mobilita al fianco dell’Italia, ma va riconosciuto che nei primi giorni della crisi, di fronte al bisogno di una risposta comune,, scrive aggiungendo che oggimostrandosi solidale. Poi rivendica gli aiuti messi in campo da Bruxelles anche per il nostro Paese.- Secondo la Presidente. Andare ciascuno per la propria strada, quindi, “è stato un comportamento dannoso e che poteva essere evitato. In questi giorni la distanzaIl, dunque, è arrivato e testimoniato, secondo l’ex Ministra tedesca, dalla serie di iniziative messe in campo per sostenereOltre all’invio di mascherine in Italia e Spagna e l’aver garantito la libera circolazione delle merci nell’Unione, nella lettera Von der Leyen, si sofferma in particolare sul neonato strumentouna sorta di cassa integrazione europea, “per la salvaguardiaCome ha spiegato ieri in un videomessaggio, l'idea è semplice: se non ci sono ordinativi, e le aziende non hanno lavoro per colpa di uno shock temporaneo esterno come il coronavirus, queste aziende - sottolinea -Dovrebbero continuare a mantenerli al loro posto anche se c'è meno lavoro. Nel tempo libero, i lavoratori potranno seguire corsi di riqualificazione che portano benefici sia a loro che alla loro azienda. In questo modo, le. Possono continuare a pagare l'affitto e a comprare ciò di cui hanno bisogno,