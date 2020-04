Bonus autonomi, Misiani: cifra si può migliorare

(Teleborsa) - Lo sforzo che abbiamo fatto per il lavoro autonomo valeun ammontare di risorse mai stanziato per un segmentoLa cifra si può migliorare e lo stiamo discutendo in vista del decreto che verrà approvato nei prossimi giorni". Lo ha detto Antonio Misiani, Viceministro dell'Economia, a Radio 24. "E' giunto il momento di, ha aggiunto.- Tante le aree di intervento. "Stiamo lavorando ache possono arrivare fino al, cioè tre mesi su dodici, e che siano di lungo periodo con una percentuale di garanzia statale fino al 90%", prosegue Misiani sottolineando che "la garanzia al 100% non è attualmente possibile per nessun paese europeo perchè il Temporary Framework Agreement permette di arrivare al 9E chiarisce: "arrivare alattivabile attraverso le garanzie statali. Abbiamo fatto già uno sforzo importante nel decreto di marzo attivando garanzie perper prestiti e finanziamenti alle imprese. Vogliamo rafforzare questo intervento con un provvedimento - sottolinea ancora- che sarà emanato nei prossimi giorni che dovrebbe attivare ulteriori garanzie per- Infine, "Gli italiani hanno 1400 miliardi di euro fermi nei loro conti correnti o in liquiditàPenso a un patto tra risparmiatori, Stato e sistema produttivo con l'emissione di titoli a lunghissimo periodo per raccogliere