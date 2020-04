Catalfo, reddito emergenza a 3 milioni di persone

(Teleborsa) -mi sento ancora di dirlo:nel Dl di aprile con importanti investimenti per laquesto il messaggio lanciato ancora una volta a gran voce dalla Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo a Class Cnbc.Poi ammette: per chiedere all'Inps le indennità e le altre forme di sostegno per l'emergenza coronavirus "ci sono state delle difficoltà" ma "sottolineando che "il nostro obiettivo è sempre stato di garantire che tutti coloro che ne hanno diritto ricevano al più presto gli aiutiLa Ministra ha poi sottolineato che sarannoe non perderanno il lavoro "anche coloro che sono stati assunti dopo ilpoi, un"piaga, quella del lavoro sommerso che "non dovrebbe esistere" ma che è purtroppo "presente nel nostro Paese. A tutte questeha detto confermando che il costo della misura, che andrà nel prossimo decreto di aprile, "di euro.