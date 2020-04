Decreto liquidità in CdM: prestiti garantiti e immediati a PMI

(Teleborsa) -e farlo inquesta la missione del Governo.alper i prestiti fino asenza alcuna valutazione del merito di creditoper i prestiti fino a 800.000 euro, con la valutazione del merito di credito;per i prestiti fino a 5 milioni di euro, potendo arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi": queste le tre direttive sulle quali si muoverà ilAd anticiparlo, nelle scorse ore - a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con il Premier Giuseppe Conte, il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e l'Ad di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo - il Ministro dello Sviluppo Economicoche ha anche aggiunto cheRicco e vario, dunque, il menù del prossimo Consiglio dei Ministri in programma nella mattinata di oggi, lunedì 6 aprile: sul tavolo, non solo la liquidità alle imprese, ma ancheper almeno due mesi e nuove norme sul golden power per rafforzare l'esercizio dei poteri speciali delcontro l’acquisizione di imprese e Pmi dei settori. In CdM anche misure ad hoc per salvare l'anno scolastico "sotto Coronavirus".Un "assaggio" da almenosul quale l'esecutivo è al lavoro ormai da giorni per rifinanziare - entro la metà del mese - per almeno 15 miliardi gli ammortizzatori sociali per lavoratori, famiglie e autonomi messi in ginocchio dalla pandemia e, in particolare, dalle misure restrittive che per molti hanno rappresentato lo stop delle attività.