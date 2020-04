FinecoBank, a marzo miglior raccolta da dicembre 2015

FinecoBank

(Teleborsa) -chiude il mese di marzo con unadi euro, registrando ilLa solidità della piattaforma ha permesso di gestiresenza discontinuità per la clientela, evidenziando le potenzialità del modello di business in un contesto che vede, di cui Fineco è il player di riferimento.L’riflette sia l’approccio flessibile e trasparente della piattaforma aperta e multicanale di Fineco, sia l’elevata volatilità presente sul mercato. Una combinazione che se da un lato ha innescato d(-791 milioni), dall’altro ha(+829 milioni) sia q(+983 milioni) proveniente da clienti nuovi e già esistenti.a seguito dell’che ha portato al terzo mese record consecutivo. Idel trimestre, con il mese di marzo che da solo ha contribuito per circa 30 milioni di euro, si sono attestati a circarispetto ai 30,2 milioni del rpimo trimestre 2019 e +75% sul 4° trimestre 2019.Nonostante questo buon risultato, il titolo FinecoBank oggi in Borsa sta sottoperformando il mercato con un progresso limitato nello 0,85%.