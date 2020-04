Vodafone: intesa con i sindacati per la "trasformazione digitale"

(Teleborsa) -Sono i principi alla base dell'accordo raggiunto tra Vodafone Italia e le Organizzazioni Sindacali Nazionali del settore delle Telecomunicazioni e il Coordinamento Nazionale delle RSU. All'interno dell'intesa è definito infatti un, potenziando i programmi formativi per la trasformazione digitale, definire una nuova regolamentazione del lavoro agile – traendo spunti dalla importante esperienza che ha portato Vodafone ad adottarlo fin dall’inizio dell’emergenza e a estenderlo al 100% dei dipendenti Vodafone grazie a un piano articolato di remotizzazione degli 8 call center di Vodafone sul territorio nazionale – e ,infine, investire nell’assistenza sanitaria integrativa.Come sottolinea in una nota Vodafone, "in un periodo di emergenza nazionale è stato possibile raggiungere l’intesa garantendo – attraverso- un confronto costruttivo tra le parti, in continuità con il piano di trasformazione per il rilancio, la competitività e la sostenibilità futura dell’azienda avviato nell’aprile del 2019. L’intesa è stata guidata dalla reciproca volontà di trovare soluzioni che rappresentino il punto di equilibrio fra contesto, esigenze e tutele e che conducano ad un modello operativo più agile e focalizzato per continuare ad investire sugli asset di differenziazione".Insieme all'accordo. "L’intesa – conclude la nota – riconosce l’importanza dei risultati finora conseguiti, che hanno portato a rafforzare le competenze digitali all’interno dell’azienda e ad avviare percorsi di riqualificazione professionale che hanno coinvolto oltre 350 persone, grazie al percorso di insourcing e allo strumento del job posting interno".E' stato concordato un percorso di costante monitoraggio dell'implementazione dell'accordo, a livello nazionale e territoriale, con l'obiettivo di assicurare una coerente gestione del piano di riqualificazione e degli strumenti previsti.