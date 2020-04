Wall Street chiude poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo aver azzerato il corposo rialzo dell'avvio. L'ottimismo palesato dai mercati negli ultimi due giorni è scemato progressivamente, anche a causa del. Ad allarmare il mercato anchedella sospensione dell'ultimo stabilimento attivo di Dreamliner.A New York, ilè sostanzialmente stabile su 22.653,86 punti; sulla stessa linea lo, che chiude la giornata a 2.659,41 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,40%, come l'S&P 100 (-0,4%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,42%),(+2,00%) e(+1,23%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,21%),(-1,20%) e(-1,06%).Tra i(+5,66%),(+4,97%),(+4,36%) e(+2,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,72%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,77%.Sensibili perdite per, in calo del 4,31%.In apnea, che arretra del 3,24%.(+7,58%),(+7,26%),(+6,80%) e(+5,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,56%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,39%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,94%.Affonda, con un ribasso del 3,49%.