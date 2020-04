BCE, Lagarde: "Non bisogna fissarsi su coronabond"

(Teleborsa) -e concentrarsi su altre soluzioni, come la mutualizzazione della spesa per la crisi, in modo da andare avanti eA dirlo è lain un'intervista rilasciata al quotidiano francese Le Parisien con cui getta acqua sul fuoco delle polemiche e tensioni che stanno attraversando i paesi UE in vista dell'atteso nel pomeriggio.'. In Europa, per le cose ci vuole un po' più di tempo di quanto vorremmo, ma alla fine troviamo sempre una soluzione", ha detto Lagarde che ha elencato una serie di soluzioni alternative."Penso allanel quadro di un bilancio europeo specifico all'uscita dalla crisi" o "mirato a una crescita più verde e digitale. Sono strumenti - ha spiegato - che potrebbero consentire di esprimere la solidarietà necessaria a favore dei paesi dell'Unione che oggi soffrono di più".L'importante, sottolinea Lagarde, è avere delle soluzioni per fronteggiare unae che avrà"Oggi quello che serve non è stimolare l'economia, come abbiamo fatto nel 2008, ma cper poi consentire una", spiega la numero uno della BCE."Oggi - continua - secondo gli economisti concordi, ogni mese di confinamento si tradurrà in una perdita di crescita su base annua del 2-3% nel 2020. Questo comporterebbe unnello scenario di un confinamento di qualche settimane, e, che durasse diversi mesi. Ma attenzione - sottolinea - sono soltanto ipotesi".Di diverso, rispetto all'ultima crisi, c'è anche la solidità delle. La quota di capitali propri è praticamente raddoppiata. Il quadro dei regolamenti è stato rafforzato e i supervisori sono molto più attenti e scrupolosi di quanto non fossero all'epoca. Il settore bancario è solido, i risparmiatori possono stare tranquilli", sottolinea Lagarde.che consentirà, a tempo debito, di", aggiunge in merito al debito che l'eurozona dovrà fare.Infine, arriva la rassicurazione sugli ". "Non dirò quali sono poiché l'impatto dipenderà anche dall'effetto sorpresa, bisogna essere chiari. Quello che posso garantire è che. La BCE saprà aggiornare i suoi strumenti ed utilizzarli nel modo più appropriato per compiere la sua missione",la sua conclusione.