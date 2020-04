Banco BPM e AIFA siglano convenzione per gestione Cassa

Banco BPM

(Teleborsa) -hanno firmato la, che l'Istituto di credito gestiràa partire dal 1 aprile 2020.L'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA è l'istituzione pubblica competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia: autorizza e monitora i farmaci immessi sul mercato in Italia, ne garantisce l’accesso, la qualità e la sicurezza. Banco BPM è il terzo gruppo bancario italiano ed è presente con oltre 1.600 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale; effettua la gestione di oltre 1.200 servizi di Tesoreria e Cassa di Regioni, Aziende Ospedaliere, Università, numerosissimi Enti Locali, scuole e altre importanti realtà pubbliche Italiane ed internazionali."È per noi una grande soddisfazione e motivo di orgoglio l'esserci aggiudicati il servizio tesoreria dell’AIFA che, in questo particolare momento, è chiamata ancora di più ad operare a supporto dell’intero Paese", ha commentato Francesco Minotti, Responsabile Istituzionali, Enti e Terzo Settore di Banco BPM.