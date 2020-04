FMI, pandemia seria minaccia a stabilità finanziaria globale

(Teleborsa) - La pandemia di coronavirus è unache ha bisogno di unaLo afferma il Fondo Monetario internazionale nelsottolineando che lo scoppio della crisi - che rappresenta una- ha causato una stretta delle condizioni finanziarie a unae una fuga di capitali dalle economie emergenti. "Questihanno aumentato il rischio che chi ha debiti non sia in grado di far fronte ai suoi impegni mettendo sotto pressione lee causando un c"Ledella banche sono, anche se ci sono sacche di istituti più deboli. Per esempio, le debolezze continuano a essere elevate in Cina e sono aumentate in altre economie emergenti e nell'area euro", prosegue l'Istituto di ?Washington secondo il quale "lee alle società non finanziarie, soprattutto a quelle che concedono prestiti alleIl FMI invita, infine, lele banche a rinegoziare i termini dei finanziamenti per i. "In generale le banche dovrebberodella ristrutturazione dei prestiti attingendo ai loro cuscinetti di capitale o, dove possibile, alle riserve di c