Coronavirus: Generali Italia, Alleanza e Genertel offrono teleconsulto medico gratuito

(Teleborsa) - Un'per l'ascolto, l'informazione e la diagnosi. Il–grazie a– mette, per offrire informazioni sanitarie certificate e la possibilità di effettuare unaUn'iniziativa – spiega Generali in una nota – pensata "per essere vicini alle persone nell'affrontare l'a integrazione dei servizi e dei numeri gratuiti del Sistema Sanitario Nazionale"."Essere Partner di Vita in tutti i momenti rilevanti delle persone si traduce oggi nel mettere a disposizione le competenze di ognuno, fornendo soluzioni concrete ed immediate, con la convinzione che solo con l'impegno di una comunità unita e forte si possa superare questa fase. Per questo, – afferma– grazie al Fondo Internazionale di Generali, mettiamo a disposizione di mezzo milione di clienti di Generali Italia, Alleanza e Genertel, un servizio di consulenza medica telefonica, sempre attivo, in grado di fornire una valutazione medica e informazioni chiare e certificate sul Covid-19".Il, i cui interventi saranno rivolti principalmente in Italia, dispone di. Prevede sia, per rispondere velocemente all'emergenza, sia, per favorire il recupero delle economie dei paesi interessati una volta terminata la situazione di crisi.I clienti potranno richiederee avere. Qualora i clienti accusassero malesseri riconducibili al Coronavirus, o temessero di essere entrati in contatto con persone infette, – spiega Generali –e vengono forniti i dettagli dei comportamenti da adottare in questi casi secondo i protocolli ministeriali. Il teleconsulto sarà attivo inizialmente per tre mesi per i clienti di Generali Italia, Alleanza e Genertel che hanno sottoscritto una soluzione protection e saluteIl servizio sarà gratuito per i clienti di Generali Italia che hanno sottoscritto una polizza protection; i clienti di Alleanza che hanno attiva una polizza Semplice con Alleanza; i clienti Genertel con assicurazione Casa Genertel e per gli assicurati con polizza vita di GenertelLife.