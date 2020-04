Federturismo: con UNI tavolo tecnico su riapertura per stagione estiva

(Teleborsa) - Unutili alle imprese che gradualmente riapriranno in vista della stagione estiva. E l'oggetto dell'accordo stretto oggi tra Federturismo Confindustria e UNI, l'ente di unificazione. Il lavoro con UNI –– "ci dara' l'opportunità di elaborare, all'interno delle regole generali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro definiti a livello nazionale e internazionale, i protocolli a cui le imprese turistiche, hotel, terme, stabilimenti balneari, porti, impianti di risalita, etc. dovranno adeguarsi per garantire la somministrazione del servizio nel modo più sicuro possibile per lavoratori e clienti"Marina Lalli ha spiegato che "che parteciperanno direttamente attraverso i loro esperti". E ha concluso: "Si tratta di un modello partecipativo dal basso che cercherà di contemperare le esigenze di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro con quelle della fruizione minima delle strutture e dei servizi da parte dei clienti".