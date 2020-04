BPER, Banca di Sassari cambia nome in Bibanca

BPER

(Teleborsa) - Questa mattina si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Sassari che ha approvato il Bilancio 2019 e ha deciso diContestualmente si è tenuta anche l’Assemblea Straordinaria che ha deliberato la modifica dell’art.1 dello Statuto, ovvero la denominazione sociale dell’Istituto, che"La scelta di compiere il passaggio al nuovo nome - osserva il- contemporaneamente a una fase di profonda trasformazione della vita e del lavoro, non priva di preoccupazioni per il futuro, ci porta ad enfatizzare il“Il nuovo nome e il nuovo logo, scelti in collaborazione con la Scuola Holden e con l’Agenzia Giugnini Associati, vogliono sintetizzare - continua il Direttore Rossi - la: una banca spesso innovativa che ha cercato di guardare oltre la dimensione del mercato regionale e che ha saputo evolversi, trasformandosi da azienda bancaria che disponeva, fino al 2016, di una rete di sportelli in tutta l’Isola in una realtà che offre i propri servizi di monetica e di credito al consumo ai clienti di tutte le banche del Gruppo: BPER Banca, Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Bra e Cassa di Risparmio di Saluzzo.”"Bibanca - conclude il- deve quindi il suo nome alla volontà didei clienti e di soggetto che vuole disporsi al futuro adoperando gli strumenti dell’economia digitale per rendere sempre più semplice, rilevante e attraente l’offerta dei propri servizi verso le Banche del Gruppo e verso nuovi segmenti di clientela".