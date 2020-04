Coronavirus, sotto 3mila i pazienti in intensiva. ISS: "Siamo in trend discendente"

(Teleborsa) -che, per la prima volta dal 20 marzo 2020,: ad oggi sono infatti 2.936, 143 in meno rispetto al giorno precedente.Di questi,, 42 in meno rispetto al giorno prima. Dei 106.607 malati complessivi, 26.893 sono ricoverati con sintomi, 750 in meno rispetto al giorno prima, e 76.778 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile nella consueta conferenza stampa.Continua a rimanere: nella, portando inIl giorno precedente l'aumento era stato di 578.casi in 24 ore contro i 1.127 del giorno precedente, portando il totale a: il, con un incremento rispetto al giorno precedente diSalgono adopo aver contratto il coronavirus,quando il numero dei guariti era stato di 962., come ha spiegato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa:. Complessivamente sono 1.178.403 i tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza, circa 570mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto., con le curve dei contagiati, dei ricoverati e dei deceduti che hanno uno sfalsamento temporale e che trovano evidenza anche nei dati giornalieri", ha commentato il presidente dell'Issin conferenza stampa.Tema importante, anche in vista della Fase 2, è quello deisui cui "al momento c'è uno studio di sieroprevalenza per indagare quante persone sono venute a contatto col virus e capire qual è la circolazione", ha spiegato Brusaferro."Ci sono stime variabili da regione a regione ma. Questo vuol dire che una larghissima parte della popolazione è ancora suscettibile. P: il target è molto lontano e non c'è un golden standard".Sulla possibile riapertura, il presidente dell'ISS ha ricordato che è stato "e per questo "dobbiamo muoverci con grande cautela anche nel declinare la necessità dell'attività fisica dei bambini in modo tale che il rischio sia comunque ridotto al minimo".Il rischio infatti è che, come ha sottolineato Brusaferro ricordando che "si rischia un cortocircuito che può diventare un boomerang. Dobbiamo stare molto attenti", ha dichiarato in merito all'ipotesi di allentare alcune misure sulla presenza dei bambini nei parchi.