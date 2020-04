Banca d'Italia avverte: emergenza amplifica rischio illeciti e usura

(Teleborsa) -. L'allarme lo lancia un'informativa dell'che segnala come l'emergenza sanitaria trascini con se anche il rischio di un aumento di fenomeni fraudolenti legati alladei cittadini e delle imprese., "uno strumento efficace perché, grazie alla sua capacità di coinvolgere l’intera struttura economica del Paese, è in grado di intervenire tempestivamente sulle operazioni in corso e non solo ad ausilio della fase di repressione dei reati", ma si rivolge anche "agliagli altrie alle, che sono parte attiva del sistema di prevenzione", ai quali l'Unità di Banca d'Italia richiede".IFB mette in guardia anche dalle, sia per quanto riguarda lanon idonei o ingannevoli quanto per le iniziative dicon falsi intenti benefici. Infine - segnala la nota - particolare attenzione va riservata all'da parte di organizzazioni che, attraverso il radicamento sul territorio, il reclutamento di affiliati presso le fasce più deboli della popolazione e l’ampia disponibilità di capitali illeciti, possono trovare nuove occasioni per svolgere attività usurarie e per rilevare o infiltrare imprese in crisi con finalità di riciclaggi".