Banco Desio: ok CdA avvio il 1° giugno programma di acquisto di azioni proprie

Il Programma, autorizzato dall’Assemblea, prevede l’acquisto fino al 3% del capitale sociale, per un controvalore massimo di 40 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza , preso atto dell’Autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata l’11 maggio 2026, ha deliberato, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026, di procedere all’avvio in data 1°

giugno 2026 dell’operatività del programma di acquisto, anche in più tranche o singoli "programmi di acquisto", di azioni ordinarie della Banca prive di valore nominale, per un quantitativo massimo da acquistare pari al 3% del capitale sociale (e quindi n. 3.944.244 azioni proprie) entro l’importo massimo complessivo di euro 40 mln determinato dall’Autorizzazione della Banca d’Italia.



La banca precisa che l’Autorizzazione ha durata 12 mesi (ovvero sino al 10 maggio 2027) e che, a decorrere dalla data del provvedimento autorizzativo, l’intero importo massimo complessivo («plafond») è dedotto dai fondi propri.



Il Consiglio, si legge in una nota, ha quindi deliberato di dare mandato all’Amministratore Delegato affinché proceda al perfezionamento dell’operazione, incluso il mandato ad un’impresa d’investimento qualificata per l’esecuzione delle operazioni di acquisto sul mercato, nonché al perfezionamento della comunicazione al mercato prevista per il 1° giugno 2026 (che conterrà tutte le informazioni di dettaglio sull’attuazione del programma).

Condividi

```