Cina, il coronavirus fa crollare il PIL

(Teleborsa) - La Cina quantifica l', epidemia nota come Covid-19, che ha messo in ginocchio l’intero Paese, costretto ad adottare misure drastiche di contenimento.Il PIL del Dragone, per la prima volta nella storia recente di Pechino, ha subito unanel primo trimestre dell'anno, rispetto all'anno precedente, dovuta al virus che ha paralizzato tutte le attività economiche. Il dato risultache si aspettavano una caduta dell'8,3%. Su base mensile, l'economia cinese ha registrato una battuta d'arresto di quasi il 10% (9,8%).Nei tre mesi precedenti il Prodotto Interno Lordo aveva riportato un aumento del 6% su base annua e dell'1,5% su base trimestrale.La Cina ha fatto i conti anche con altre statistiche importanti, come lascesa dell’8,4%, lecalate del 19% e la. In questo si tratta di un dato positivo, poiché il tasso dei senza lavoro è sceso dal 6,2% di febbraio al 5,9% di marzo.