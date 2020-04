BPER, accordo distributivo con UnipolSai che introduce modello Assurbanca

Gruppo BPER

UnipolSai Assicurazioni

(Teleborsa) -hannocon cui si introduce un nuovo modello operativo denominato Assurbanca e si potenzia, al contempo, il modello di Bancassurazione già presente nel Gruppo bancario.L’accordo, firmato dal Vice Direttore Generale vicario di BPER Banca Stefano Rossetti e dal Direttore Generale di UnipolSai Assicurazioni Matteo Laterza,: Assurbanca: le agenzie UnipolSai potranno promuovere prodotti bancari del Gruppo BPER alla propria clientela, sia privati che aziende (fino a 10 milioni di fatturato); Bancassurance: le filiali del Gruppo BPER potranno promuovere prodotti assicurativi di UnipolSai alla propria clientela nel segmento aziende, in una logica addizionale rispetto al catalogo di Arca Assicurazioni., ciascuna per i prodotti di propria competenza. L’accordo permetterà rilevanti sinergie per il Gruppo BPER, generate dalle nuove attività di AssurBanca e di BancAssicurazione, quantificabili in un contributo all'acquisizione di oltre 200.000 nuovi clienti e di circa 40.000 imprese assicurate., che costituisce una novità assoluta nel panoramabancario e assicurativo italiano - commenta l'-. Intendiamo costruire un modello operativo integrato che, con l’obiettivo di soddisfarne al meglio i bisogni. L’accordo consentirà inoltre al Gruppo BPER di rafforzare la proposizione di valore nei confronti della clientela nei segmenti Small business e PMI con una potenziata capacità di consulenza assicurativa e di ampliare la propria capacità distributiva di prodotti bancari sul territorio, grazie alla rete di agenzie UnipolSai. L’intesa raggiunta, dunque, migliora ulteriormente l’efficacia operativa del Gruppo BPER in un comparto strategico per il nostro modello di business".