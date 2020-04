INWIT, Tim e Vodafone avviano cessione dell'8% del capitale

Tim

(Teleborsa) -L'offerta, si legge in una nota, verrà effettuata attraverso una procedura di accelerated book-building riservata ad investitori istituzionali.e, a seguito del completamento dell'Offerta,precisa che intendeLe azioni saranno collocate presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri.Vodafone e Tim hanno assunto, in linea con la prassi di mercato, unLe due Società – prosegue la nota – si riservano il diritto di chiudere anticipatamente l'offerta di azioni Inwit e/o di variarne i termini in qualsiasi momento. Glicompreso il numero di azioni vendute e il prezzo per azione, saranno comunicati non appena possibile dopo la chiusura della procedura di book-building. Nell'ambito dell'Offerta,Durante il periodo di lock-up deciso dalle due società, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, Vodafone Europe e Tim non potranno porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni della Società senza il preventivo consenso dei Joint Bookrunner (che non verrà irragionevolmente negato).