Moncler: ricavi -18% nel primo trimestre 2020

Moncler

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato l'relativo al primo trimestre 2020. I risultati del primo trimestre 2020 hanno risentito delle stringenti misure di contenimento per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus Covid-19 adottate dai governi dei diversi Paesi in cui opera il Gruppo.Moncler registrato ricavi consolidati pari a 310,1 milioni di euro, (-18% a tassi di cambio correnti e costanti), ricavi retail per 236,3 milioni (-19%), e ricavi wholesale per 73,8 milioni (-15%)., è stata decisa anche ladele la destinazione ad attività benefiche del compenso fisso per l'esercizio 2020 da parte del, così come la rinuncia dei compensi variabili sempre per l'esercizio 2020 daSono stati infine conferiti i poteri al presidente e amministratore delegato per riconvocare l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per l'