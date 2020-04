Mondadori, Mauri: Covid-19 non modifica solide prospettive

Arnoldo Mondadori Editore

(Teleborsa) - L'assemblea degli Azionisti diha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e esaminato il bilancio consolidato 2019 del Gruppo. Il risultato netto è di 28,2 milioni di euro (Ifrs 16), in linea con le previsioni.Nella sua relazione, l'i, ha confermato che "".L'assemblea degli azionisti, anche ad esito della manifestata intenzione di voto del socio Fininvest, resa pubblica l'8 aprile scorso, "ha deliberato di non distribuire un dividendo - come proposto in data 17 marzo 2020 dal Consiglio di Amministrazione - e di destinare integralmente a riserva straordinaria l'utile netto di Arnoldo Mondadori Editore al 31 dicembre 2019, pari a 28,2 milioni di euro (IFRS 16)".