Covid-19, Triboo commercializza test sierologici della cinese Sobc Outdo Biotech

Triboo

(Teleborsa) -ha avviato la commercializzazione e la distribuzione di test sierologici in grado di individuare la presenza di anticorpi nei pazienti esposti al contagio da Covid-19.Lo fa sapere la stessa società aggiungendo che il"Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antibody (IgM/IgG) Test" è prodotto dalla casa farmaceutica cinese SOBC Outdo Biotech ed èAttraverso l’analisi di un campione di sangue, il test sierologico individua la presenza degli anticorpi IgM,, e degli IgG, che hanno generalmente funzione neutralizzante, e si ritrovano a partire, in media, da un paio di settimane dopo la comparsa del virus nell'organismo. Il test misura gli anticorpi IgM e IgG e fornisce una risposta sulla presenza o meno di questi nel giro di 10-15 minuti.Triboo fa sapere inoltre che "per poter permettere la regolare e sicura ripresa delle attività nella Fase 2 è necessario che tali dispositivi siano sempre reperibili per tutti i cittadini e il Gruppo, attraverso la controllata Aliboox, è in grado di garantirlo".