Matica Fintec torna in utile. Risultati boom nel 2019

Matica Fintec

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2019 con undi euro, che si confronta con una perdita di 0,2 milioni del 2018.Il fatturato è salito a 14,3 milioni dai 13,5 milioni adjusted dell'anno prima e l'EBITDA evidenzia una crescita del 40% a 3,2 milioni (2,3 milioni l'anno precedente. L'EBIT è positivo per 0,7 milioni e si confronta con un dato negativo di 0,4 milioni dell'anno precedente.La Posizione Finanziaria Netta evidenzia una cassa positiva per 0,8 milioni di euro (era passiva per 3,7 milioni al 31/12/2018).Con lo scoppio dell'epidemia di Covid-10, la società ha proseguito la propria operatività e, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal governo, ha avanzato richiesta all’INPS affinché il personale dipendente che vede ridotte o inibite le proprie mansioni lavorative possa usufruire e godere della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). Grazie a tali iniziative, l’operatività aziendale non ha risentito, se non in minima parte, della crisi determinata dall’emergenza epidemiologica; la produzione di Matica Fintec non ha subito alcun arresto e pertanto le spedizioni dei prodotti sono state - e sono tuttora - effettuate con regolarità.