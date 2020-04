Coronavirus, in Italia sperimentazione del vaccino sull'uomo in estate

(Teleborsa) - Con oltre 70 candidati la corsa al vaccino contro il nuovo coronavirus diventa sempre più rapida. Dopo i test già iniziati inL'annuncio arriva daDopo i test sull'uomo – fa sapere il consorzio in una nota – si prevede di iniziare "subito la produzione di vaccini su larga scala". Nel dettaglio i partner del consorzio stanno promuovendo congiuntamente loLa tecnologia del vaccino si basa su un nuovo vettore adenovirale di proprietà di ReiThera. Parallelamente al suo sviluppo clinico, il consorzio inizierà la produzione e lo stoccaggio del vaccino."Covid-19 ha trasformato la nostra società su scala globale e ha avuto un effetto devastante in particolare in Italia – ha dichiarato– siamo ansiosi di rispondere alle richieste della nostra industria e società per unire gli sforzi globali contro questo virus in rapida diffusione. La nostra esperienza e i dati preclinici e clinici positivi sui vaccini a base di adenovirus, ci consentono di reagire a questa situazione senza precedenti in modo tempestivo. Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri partner, le cui competenze e capacità complementari aiuteranno questo nuovo consorzio a rispondere il più rapidamente possibile a questa emergenza sanitaria globale".Tuttavia – ha precisato il– ci vorranno "dei mesi prima di poter pensare alla commercializzazione di un vaccino" e per capire "quanto potrà durare la protezione".e, sulla base dei risultati clinici di Fase 1/2 e di un percorso concordato con le autorità regolatorie, l'ntenzione sarà quella di vaccinare con queste dosi le persone maggiormente esposte, come professionisti medici e sanitari e persone altamente vulnerabili.