CNA Federmoda, mascherine a 50 centesimi affondano industria italiana

(Teleborsa) - "Ilnon è evidentemente al centro delle attenzioni della politica del, almeno gli atti non sono conseguenti alle dichiarazioni. Ieri il Presidente del Consiglio ha annunciato laad un prezzo imposto al consumo che non potrà superare i cinquanta centesimi. Evidentemente si pensa ad unasono considerati un disturbo allo sviluppo economico". Lo scrivein una nota."Fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria - si legge - come CNA Federmoda insieme ad altri partner, abbiamo lavorato per costruire attraverso le impreseormai pressoché totalmente delocalizzata. Una iniziativa che raccolse i ringraziamenti del Presidente del Consiglio e del Commissario straordinario per l’emergenza Covid19. Immaginiamo che chi guida il Paese abbiaInvece l’imposizione del prezzo fissata ieri sera rappresenta un ulteriore schiaffo alle imprese italiane che hanno cercato di dare un contributo all’Italia mettendo a disposizione conoscenze e competenze e facendo lavorare persone che non gravano sulla spesa per gli ammortizzatori sociali. Il prezzo delle mascherine fissatoCi aspettiamo a questo punto che ilper le mascherine venga messo a disposizione delle imprese italiane affinché queste possano continuare a produrre i beni in questione e ad immetterli sul mercato per assicurare la- "Siamo assolutamente consapevoli della necessità di andare incontro alle esigenze della popolazione e di trovare modalità per non gravare eccessivamente sui bilanci familiari così come su quelli delle imprese che dovranno acquistare mascherine per i loro dipendenti. Vi sono diverse modalità per raggiungere questo risultato, oltrededicati dalle imprese per realizzare le mascherine o pensare alladi tali spese da parte del contribuente", conclude la nota.