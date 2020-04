Sindacati SSN: dal Governo annunci ma nessun riconoscimento al personale sanitario

(Teleborsa) - Ancora annunci ma ancora. Sono dure le parole delle tre sigle sindacali del Pubblico Impiego di Cgil, Cisl e Uil alla lettura del testo di conversione del Decreto Legge Cura Italia. "I nostri professionisti sono descritti come eroi. Tuttavia, alla prova dei fatti, ancora una voltache hanno dato e stanno dando per l'emergenza sanitaria", hanno affermato in una nota le tre segreterie nazionali."Non è stato recepita nessuna delle proposte emendative proposte per avere più risorse e più flessibilità di utilizzo – prosegue la nota – sia delle poche risorse previste dall'articolo 1 del cura Italia solo per lo straordinario e sulla possibilità di usare le risorse aggiuntive che le singole regioni hanno a disposizione per dare un doveroso riconoscimento al personale della sanità". "", continuano i tre sindacati confederali di categoria"."In queste ore – spiegano le sigle Cgil, Cisl e Uil – è, con molte delle quali abbiamo o stiamo definendo accordi per dare un riconoscimento tangibile a tutti gli operatori impegnati nell'emergenza, per chiedere insieme al Governo che nel Dpcm prossimo siano garantite risorse adeguate". "Non c'è Fase2 senza interventi a sostegno della sanità – si conclude la note – il tempo è scaduto visto che ci sono pochi giorni per non deludere le aspettative legittime del personale".