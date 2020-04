ADR, Marco Troncone è il nuovo Amministratore delegato

Atlantia

(Teleborsa) -ha nominatodella società di gestione aeroportuale del Gruppo, in seguito alle dimissioni presentate dall'Ad Ugo de Carolis Nato a Napoli nel 1971, Marco Troncone si è laureato in Ingegneria Chimica presso l’Università Federico II e ha conseguito un master in Business Administration presso la SDA Bocconi.Negli ultimi 12 anni, il manager ha, inizialmente come Consigliere di Amministrazione (2009-2011) e per i successivi 7 anni comedi ADR, ruoli nei quali ha curato gli aspetti industriali, regolatori e finanziari del sistema aeroportuale romano.Da gennaio 2019 aveva assunto la, coordinando gli asset e le strategie di sviluppo aeroportuale del Gruppo, in Italia e all’estero. E’ Amministratore Delegato die Vice Presidente di, oltre che Consigliere di Amministrazione presso