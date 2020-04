Lockdown taglia prezzi dell'Rc auto (-8%)

(Teleborsa) - Il lock down ha limitato le auto in circolazione (-77%), riducendo i sinistri (-68%) e abbassando i prezzi delle assicurazioni: infatti, secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a marzo 2020,"Prezzi così bassi non si erano mai visti eppure –– la situazione potrebbe cambiare con l’imminente riapertura di molte attività: restrizioni e prudenza nell’utilizzo di treni, aerei e mezzi pubblici contribuiranno a far aumentare il numero di auto in circolazione portando, con buona probabilità, un incremento importante dei sinistri e, con essi, un rincaro delle tariffe assicurative".