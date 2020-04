Fort Motor scivola al Nyse dopo profit warning e perdita trimestre

Ford Motor

(Teleborsa) - Giornata difficile per la, che soffre con un calo del 2,60% al Nyse, dopo l'allarme utili lanciato ieri sera. La big dell'auto di Detroit stima una maxi perdita operativa di 5 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno, per effetto dell'impatto dell'epidemia di Covid-19.Intanto, Ford hadi dollari, pari aad azione, rispetto a un utile netto di 1,18 miliardi di dollari, 0,29 dollari ad azione, dell'anno precedente., l'EPS èrispetto ai -0,08 USD attesi dal consensus. Giù il, che si è portato adi dollari dai 40,3 del 2019 risulta lievementedal mercato.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dello. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,377 USD e primo supporto individuato a 5,167. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,587.