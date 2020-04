Credem, avvia colloqui per partecipazione Cassa Risparmio Cento

Credem

(Teleborsa) - Il Gruppoha avviatocon la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento in merito alla possibile acquisizione della partecipazione di controllo detenuta dalla stessa nella Cassa di Risparmio di Cento.Il gruppo bancario ferrarese, a fine 2018, contava su una rete di 49 filiali, prevalentemente distribuite tra le provincie di Ferrara, Modena e Bologna, con una Raccolta Complessiva da Clientela per 3,5 miliardi di euro ed Impieghi alla Clientela per 1,9 miliardi di euro."Un'eventuale operazione di acquisizione della partecipazione di controllo nella Cassa di Risparmio di Cento, facendo anche leva sulle iniziative di crescita già avviate dalla Cassa" - spiega Credem -. "D'altra parte, la stessa Cassa di Risparmio di Cento, entrando all'interno del Gruppo Bancario Credito Emiliano, beneficerebbe dell’ampia e competitiva gamma di servizi specialistici proposti dal Gruppo, così da rafforzare il proprio sviluppo commerciale, migliorando ulteriormente la soddisfazione della propria clientela".Nel dialogo in corso, il Gruppo Credem è affiancato da Vitale, in qualità di advisor finanziario, e dallo studio LMCR / La Torre Morgese Cesàro Rio, in qualità di advisor legale.