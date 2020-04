Governo e Terzo Settore insieme verso la riforma

(Teleborsa) - "Unache ci vede complessivamentein merito agli impegni che ilha preso per sostenere il. Adesso è arrivato il momento di cominciare insieme un percorso condiviso per dettagliare leper affrontare il dopoPer questo motivo abbiamo chiesto un tavolo permanente con la Presidenza del Consiglio e un confronto urgente con lache sta definendo leLo ha dettoPortavoce del Forum del Terzo settore sintetizza l'esito dellasulche si è svolta ieri alla presenza del Presidente del Consiglioe della Ministra del Lavoro"Ile ihanno riconosciuto il ruolo che ilsta avendo nell'emergenza e il contributo imprescindibile che potrà dare per l'uscita dalla crisi - spiega Fiaschi - impegnandosi a sostenere le nostre organizzazioni e a coinvolgerci nell'adozione dei. In particolare, registriamo nell'immediato l'impegno ad estendere anche a tutti gli, indipendentemente dalla loro qualifica, le misure straordinarie di sostegno già previste per le imprese a partire dall'l'assicurazione ad accelerare le erogazioni del 5 per mille e lo sblocco dei pagamenti per i progetti in corso, il rifinanziamento deglifino a quando sarà necessario. Fra glicontinua Fiaschi - anche laper i volontari, la sospensione dei pagamenti degli affitti in locazioni di proprietà degli enti pubblici, la previsione di misure di sostegno per laLaprosegue la nota, è stataanche per presentare le proposte per ilTra queste, l'istituzione di un Fondo Nazionale straordinario per il rilancio deldopo lada finanziare in parte con risorse ancora non impegnate dei fondi strutturali. E' stata avanzata anche la richiesta di concertare la revisione delledel fondo per il finanziamento delle imprese sociali presso il Mise, all'oggi bloccato, e il rifinanziamento del fondo destinato ai progetti delle associazioni, tagliato nelle ultimeInfine il punto sulla"Ilsi è impegnato a velocizzareconclude Fiaschi - in particolare sulla predisposizione dei decreti per l'istituzione del Registro Unico, sulle cosiddette. Grande enfasi e' stata data dal Governo e dai rappresentanti di Regioni ed Enti locali sull'immediata adozione di procedure collaborative di co-progettazione e co-programmazione fra Enti deldando piena attuazione all'applicazione del Codice del Terzo settore".anche dalla Ministra del Lavoro. Durante l'incontro, si legge in una nota, il Ministro ha ricordato come nel corso di questi anni il Ministero abbia fatto propria una prassi metodologica basata sulla collaborazionetra i diversi livelli di governo e sul dialogo sociale con le rappresentanze del- per il Ministro - ha dimostrato la suae che deve essere ancora di più alimentato nella situazione attuale assicurando, da parte di tutti gli attori istituzionali, la partecipazione del Terzo settore alla gestione di questa crisi, a livello centrale come sui singoli territori". Con i decreti Cura Italia e Liquidità "in termini di estensione dell'accesso agli ammortizzatori sociali anche per gli(ETS), di disposizioni organizzative, di sospensione degli adempimenti tributari. Siamo consapevoli - ha detto ancora Catalfo - che tali provvedimenti necessitano di essere affiancati da altri interventi: in tal senso, occorre pensare a misure che siano volte ad assicurare non solo la tenuta degli ETS nelma anche a garantirne il rilancio nella