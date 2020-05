Coronavirus, ISTAT-ISS: "Le Tre Italie dell'epidemia Covid-19"

(Teleborsa) -È quanto emerge dalin base aiL'analisi combinata dei dati di mortalità giornaliera dell'con i dati dellaha evidenziato che esiste una: una ulteriore(decessi in cui non è stato eseguito il tampone); una(decessi da disfunzioni di organi quali cuore o reni, probabili conseguenze della malattia scatenata dal virus in persone non testate, come accade per analogia con l'aumento della mortalità da cause cardiorespiratorie in corso di influenza); e, infine, una quota diConfrontando i decessi, totali e Covid-19, del 2020 con i decessi per causa del mese di marzo 2017, il Rapporto evidenzia come fin dall'inizio di marzo, nelle aree ad alta diffusione dell'epidemia, ilA metà dello stesso mese il numero di morti Covid-19 supera i decessi causati dall'insieme delle malattie respiratorie e dei tumori. In poco più di venti giorni i. In questo quadro solo l'analisi di tutte le cause di morte del 2020 consentirà di valutare quanto l'eccesso di mortalità osservata nel 2020 sia attribuibile anche ai decessi di persone non sottoposte al test ma certificate dai medici sulla base di una diagnosi clinica di Covid-19 (che al momento non sono conteggiate nella sorveglianza) e quanto agli effetti indiretti correlati o non all'epidemia.Nel dettaglio, a partire dal, l'intera epidemia – a parte i primi 3 casi importati dalla Cina a fine gennaio 2020 – è stata caratterizzata da unaLa. Nette differenze che portano i ricercatori a parlare diNonostante ilintraprese dal Governo dai primi giorni di marzo,. Il. L'i (range 0-100). Nellel'analisi evidenzia un. Nella, il numero di soggetti dirispetto a quello di soggetti di sesso maschile, un dato probabilmente dovuto alla netta prevalenza di donne in questa fascia di età. LaNelsegnalati viene riportata almeno una(una tra patologie cardiovascolari, patologie respiratorie, diabete, deficit immunitari, patologie metaboliche, patologie oncologiche, obesità, patologie renali o altre patologie croniche).Considerando ilil Rapporto osserva a livello medio nazionale unaSe si assume come riferimento il periodo che va dal primo decesso Covid-19 riportato al Sistema di Sorveglianza integrata (20 febbraio) fino al 31 marzo,A causa della forte concentrazione del fenomeno in alcune aree del Paese, i dati riferiti a livello medio nazionale "appiattiscono" la dimensione dell'impatto della epidemia di Covid-19 sulla mortalità totale.Nell'insieme di queste province, i. Se si considera il periodo dal 20 febbraio al 31 marzo, i decessi sono passati da 26.218 a 49.351 (+ 23.133 ); poco più della metà di questo aumento (52%) è costituita dai morti riportati al Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19 (12.156). All'interno di questo raggruppamento le province più colpite dall'epidemia hanno pagato un prezzo altissimo in vite umane, con incrementi percentuali dei decessi nel mese di marzo 2020, rispetto al marzo 2015-2019, a tre cifre:Nellenel periodo 20 febbraio-31 marzo è molto più contenuto,; il 47% è attribuibile ai morti risultati positivi al Covid-19 (1.151).Nellesono mediamentealla media del quinquennio precedente.L'si riscontra per glii decessi aumentano di circatra il 20 febbraio e il 31 marzo; segue la(quasi 2,2 volte di aumento). Lè invece più contenuto per tutte le classi di età. Raggiunge il 20% in più della media degli anni 2015-2019 alla fine di marzo, tanto per la classe di età 70-79 che per la 90 e più.