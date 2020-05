BNL, utile primo trimestre sale a 64 milioni (+113,5%)

BNP Paribas

(Teleborsa) - L'attività commerciale dbc, Gruppo, è in crescita,. I depositi sono in aumento del 10,9% rispetto al primo trimestre 2019. La raccolta di risparmio indiretta registra un calo del 6,4% rispetto al 31 dicembre 2019, con un incremento della componente previdenziale (+3,1% rispetto al primo trimestre 2019) ma una flessione degli attivi dei fondi di investimento, dovuta al ribasso delle valutazioni di Borsa.sono in diminuzione del 4,3% rispetto al primo trimestre 2019, ma si confermanosul perimetro escludendo le esposizioni in sofferenza. La banca continua ad accrescere regolarmente la sua quota di mercato nel segmento della clientela imprese, che aumenta di +0,6 punti in quattro anni, attestandosi al 5,8%.Ilè in calo del 2,5% rispetto al primo trimestre 2019, attestandosi a 659 milioni di euro. Il margine di interesse è in contrazione del 4%, a causa del contesto di tassi bassi e del posizionamento su una clientela con un migliore profilo di rischio. Le commissioni sono in calo dello 0,1% rispetto al primo trimestre 2019, con un aumento soprattutto nel Private Banking.I costi operativi, pari a 465 milioni di euro, scendono dell’1,2% rispetto al primo trimestre 2019 e registrano l’effetto delle misure di adattamento e di riduzione dei costi (piano di pensionamento “Quota 100”).Ilsi attesta quindi a 194 milioni di euro, con una flessione del 5,5% rispetto all'anno scorso.Il costo del rischio, pari a 120 milioni di euro (-27% rispetto al primo trimestre 2019 con l’effetto della cessione di un portafoglio di esposizioni in sofferenza nel 2019), continua a diminuire rispetto al primo trimestre 2019, nonostante l’impatto degli effetti attesi della crisi sanitaria, ed è pari a 64 punti base in rapporto agli impieghi a clientela.Di conseguenza, dopo l’attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking Italia alla linea di business Wealth Management (divisione International Financial Services),