La Corte tedesca non fa paura. Borse chiudono in rally

(Teleborsa) -una seduta piuttosto volatile, per effetto della controversa sentenza della Corte tedesca sui Piani QE dell'Eurotower.A sostenere i mercati del Vecchio Continente hanno contribuito la, che ha infiammato il comparto oil, e laSessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,52%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.700,8 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+18,05%), che raggiunge 24,07 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +242 punti base, con un incremento di 12 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,84%.svettacon un importante progresso del 2,51%, vola, con una marcata risalita dell'1,66%, brilla, con un forte incremento (+2,4%)., con ilin rialzo del 2,06%; sulla stessa linea, il, che avanza a 19.011 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,06%); sale il(+1,04%). In buona evidenza a Milano i comparti(+4,75%),(+4,68%) e(+2,57%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso dell'8,36% dopo l'aggiudicazione di un progetto in Germania Exploit di, che mostra un rialzo del 5,80%.Su di giri(+5,45%) dopo i risultati del 1° trimestre Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,80%.La peggiore è, che chiude le contrattazioni a -3,16%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,90%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,39%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,67%),(+4,29%),(+3,85%) e(+3,42%).Le più forti vendite su, che chiude le contrattazioni a -4,17%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,90%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,48%.Affonda, con un ribasso del 3,24%.