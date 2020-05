Milano, Coronavirus inverte trend del mercato immobiliare: ad aprile prezzi case -0,9%

(Teleborsa) - I prezzi delle, con un valore medio di 3.612 euro/m2. A stabilirlo è l’ultimo indice dei prezzi di idealista che ha rilevato la situazione del mercato nel mese della pandemia, evidenziando un effetto shock sui prezzi delle abitazioni in vendita,: nell’ultimo anno l’aumento dei valori è stato di 14,1 punti percentuali., 9 delle quali segnano cali che vanno dal -4,3% di Corvetto-Rogoredo a un -0,2% a San Siro-Trenno-Figino (-0,2%). Il mese appena trascorso ha visto cali significativi anche in Certosa (-4,1%) e Cermenate-Missaglia (-3,4%), che si vanno attenuando in Città Studi-Lambrate (-1,9%), Forlanini (-1,8%), Vialba-Gallaratese e Porta Vittoria (-1,4%) e Lorenteggio-Bande Nere (-0,7%)., seguite da Garibaldi-Porta Venezia (2,7%), Centro Storico (2,2%) e Greco-Turro (1%). Aumentano invece in modo più lieve le aree milanesi di Fiera-De Angeli e Baggio (0,7%), insieme a Navigli-Bocconi e Famagosta-Barona (0,4%).