Milano 17:35
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Nasdaq 21:21
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Dow Jones 21:21
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Londra 17:35
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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in febbraio

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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in febbraio
USA, Indice FHFA prezzi case in febbraio su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,1%).
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