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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in febbraio
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28 aprile 2026 - 15.05
USA,
Indice FHFA prezzi case in febbraio su base mensile (MoM) 0%
, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,1%).
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