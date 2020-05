Unicredit, Mustier: troppo presto per guidance su 2020

UniCredit

(Teleborsa) - La pandemia da Covid-19 "continuerà ad avere un profondo impatto su tutti noi. E' troppo presto per quantificare la ripresa dell'economia e dare una guidance per l'intero 2020". Lo ha detto l'AD di, in un briefing telefonico con le agenzie di stampa sui conti del primo trimestre dell'anno in corso."Quel che possiamo fare e che abbiamo fatto è stato aggiornare il costo del rischio, ma non daremo alcuna guidance per l'intero esercizio, perché", ha aggiunto il CEO garantendo comunque che, dopo aver raggiunto gli obiettivi del precedente piano Transform 2019 "in un contesto molto difficile,"."Il nostro utile netto del 2021 dovrebbe essere pari al 75/80% di quello a cui puntavamo per il Team 23 o da 3 miliardi a 3,5 miliardi" - ha sottolineato Mustier - aggiungendo che "a dicembre".