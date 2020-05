Coronavirus, Ministero Salute apre alla Serie A: si valuterà in base alla situazione il 18 maggio

(Teleborsa) - Dal Governo arrivano le prime aperture sulla ripresa del campionato di calcio di Serie A. "Per ora si va verso una soluzione per gli allenamenti delle squadre di calcio; successivamente,". Lo ha detto all'ANSA il, che ha spiegato che per gli allenamenti si lavora ad una soluzione che preveda test iniziali per tutti i giocatori e l'entourage e un ritiro per due settimane.Ieri (giovedì 7 maggio) si è tenuto l'atteso incontro tra il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile e la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio).Il Presidente federale Gabriele Gravina – insieme ai dottori Zeppilli e Casasco – ha(e i dubbi del Comitato) che ormai da settimane bloccano ogni decisione: la questione tamponi, il trattamento di eventuali nuovi positivi durante la ripresa delle attività sportive e le misure di protezione per gli staff che accompagnano gli atleti. Ora, con la FIGC che si è già detta disposta a modificare il protocollo presentato.Nel frattempo,(si attende la ratifica del Consiglio federale) e una decisione analoga dovrebbe arrivare anche dalla Serie B.: mentre la Francia ha già dichiarato concluso il suo campionato, la Germania ha deciso che le gare della Bundesliga riprenderanno la prossima settimana.