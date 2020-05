UBI Banca, utile netto 1° trimestre sale a 93,6 milioni euro

UBI Banca

(Teleborsa) -conferma a inizio 2020 solidi risultati economici e patrimoniali. Nel primo trimestre dell’anno, che include i primi impatti dell’emergenza Covid19,, più che raddoppiato rispetto ai 38,1 milioni del 4° trimestre 2019 ed inrispetto agli 83,4 del 1° trimestre 2019. Il risultato sconta anchesullenei settori maggiormente colpiti dalla crisi Covid19.Ilsi è attestato a 320 milioni, in leggera crescita rispetto ai 317,7 milioni registrati nel 1° trimestre 2019. Si mantienea 405,2 milioni, sostanzialmente in linea con i 412 milioni del 4° trimestre 2019, mentre il confronto con il pari periodo dello scorso anno (-9,1%) sconta un maggior costo del funding.a 420,5 milioni, +4,9% rispetto ai 400,9 del 1° trimestre 2019.Sul fronte patrimoniale, i, grazie esclusivamente al work-out interno, attestandosi al 7,5% dei crediti lordi (6,7% pro-forma tenendo conto della cessione massiva di circa 800 milioni di sofferenze in corso di lavorazione). La(componente ad alto rischio scesa al 2,7%); il tasso di default è conseguentemente diminuito all’1% inclusivo della nuova definition of default.Ilè salito significativamente a(+57 bps vs 31.12.2019) e il(+122 bps vs 31.12.2019)."La Banca - si sottolinea - ha saputo reagire con estrema rapidità alla crisi innescata dal Covid19, a tutela dei dipendenti e della clientela, facendo leva anche sull’efficacia e flessibilità dei sistemi informatici e delle strutture organizzative che si sono confermati all’altezza dell’emergenza".Il 1° aprile UBI Banca ha varato il: un programma di sostegno finanziario fino a 10 miliardi di euro per le imprese, le famiglie e il terzo settore. Denaro dedicato agli anticipi della cassa integrazione, ai finanziamenti per garantire alle aziende nuova liquidità, oltre che alla sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, con interventi che combinano l’esigenza di affrontare l’urgenza del momento con l’intento di sostenere la ripresa economica nei prossimi mesi;