ESA, aumento dei fondi per lo Spazio in risposta a COVID-19

(Teleborsa) -. Il finanziamento è quadruplicato a causa della grande quantità di idee di alto livello qualitativo ricevute., in collaborazione con il. In totale, imprese da 16 Paesi hanno risposto alla chiamata.: nuove forme di connettività, nuovi tessuti, dalle infrastrutture all'ottimizzazione dei segnali GPS, fino a innovazioni in campo molecolare".- e perciò siamo molto lieti die dimostrare i benefici che lo spazio può offrire per rispondere all'attuale emergenza.. L'importanza dell'iniziativa corrente è testimoniata dal coinvolgimento dei rinomati ospedali e delle istituzioni sanitarie italiani nelle attività pilota".- e grazie all'aumento della sottoscrizione dell'Italia all'ESA, abbiamo potuto chiedere tempestivamente un incremento del finanziamento, contribuendo così a fornire un aiuto concreto a molte piccole e medie imprese in questo momento di difficoltà".I fondi saranno. In parallelo, ESA sta intraprendendoper sostenere le società che dimostrano. Completerà un invito a presentare proposte già in atto nel Regno Unito che si basa sulle richieste fatte dal proprio Servizio Sanitario Nazionale.