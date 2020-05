Alitalia, confermata la dote di 3 miliardi

(Teleborsa) - Partito il conto alla rovescia per la creazione della, una per la flotta principale e l’altra per il ramo regionale Cityliner, che servirà a rilanciare. La spinta, indiretta, è arrivata dal via libera della Commissione Europea agli aiuti di Stato messi in atto dal Governo federale tedesco e quello francese, rispettivamente per il, alle quali verrà erogata liquidità per dieci miliardi a testa.la somma chedi quella che ridiventerà, di fatto, di nuovograzie alla partecipazione pubblica sancita dal Decreto sul ". Inizialmente il "prevedevaPer la gestione, regge ancora l’indiscrezione, raccolta da Teleborsa il 7 maggio scorso, secondo cui il MEF potrebbe affidarsi a), l'Agenzia nazionale per lo Sviluppo, di proprietà dello stesso dicastero dell'Economia.Confermato quanto riferito dal commissario straordinarioin merito alla flotta, che sarà composta a regìme da