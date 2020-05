Coronavirus, prosegue calo contagi e pazienti in terapia intensiva: 179 vittime

(Teleborsa) -i ricoverati in terapia intensiva perin Italia: sonoin meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 7. Per la prima volta dalterapie intensive scendono sotto lesono stati resi noti dalla Protezione Civile. I contagiati totali da coronavirus nel nostro Paese - vale a dire attualmente positivi, vittime e guariti - sonorispetto a ieri. Le vittime sono salite a 30.739, con un incremento di. Ieri l'aumento dei morti era stato di 1Attualmente sono, in calo rispetto a ieri diNella giornata di ieri la diminuzione era stata di 1.518. I pazientdal Covid 19 in Italia sono 106.587, con un incremento diCon iregistrati nella giornata di oggi lmorti dall'inizio dell'epidemia arrivando a 15.054. In lieve aumento i nuovi positivi conDadove ilsta pianificando un iter superveloce per i bar e i ristoranti della Capitale perché abbiano la possibilità di maggior occupazione di suolo pubblico per i tavolini. Basteranno 24 ore per ricevere l'ok e per avere un aumento del 35% degli spazi esterni in concessione. Gli uffici del Campidoglio starebberoIntanto, la guardia resta alta.lo ha detto il capo del programma di emergenze sanitarie dell', che ha stigmatizzatoGli Stati responsabili guarderanno a tutta la loro popolazione e faranno tutto il possibile per proteggere la loro salute".Sottolinea"Nel weekend abbiamocon la fine delle misure di lockdown, sottolineando cheè stato identificato il primo gruppo di casi di coronavirus da quando è stato revocato il blocco e anche la Germania ha riportato un aumento dei casi dopo l'allentamento delle restrizioni. Fortunatamente tutti e tre i