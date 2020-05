Ferragamo, chiude primo trimestre in perdita

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Al 31 marzo 2020, il Gruppoha realizzatoConsolidati pari a 222 milioni di euro, riportando una diminuzione del 30,1% a tassi di cambio correnti (-31,5% a cambi costanti) rispetto ai 317 milioni di euro registrati nel primo trimestre 2019."Il Gruppo ha registrato unaprima in Cina e in Asia e successivamente in Europa, in America e nel resto del mondo,, conosciuto come Covid-19 - spiega la società in una nota -. Le conseguenti decisioni degli Stati in materia di divieti e di blocchi delle attività commerciali e del traffico internazionale, hanno portato alla chiusura della maggior parte della rete distributiva del Gruppo negli stessi paesi e ad una significativa diminuzione del traffico nella restante parte".Ildei primi tre mesi dell’esercizio 2020 è stato pari a 130 milioni di euro, in calo del 35,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2019.Il Ebitda ) è diminuito del 82,2%, passando dai 65 milioni di euro dei primi tre mesi dell’esercizio 2019, a 12 milioni di euro, con un’incidenza percentuale sui Ricavi del 5,2% rispetto al 20,5% dello stesso periodo del 2019. Il(Ebit), dei primi tre mesi dell’esercizio 2020, è stato negativo per 36 milioni di euro, rispetto ai 21 milioni di euro positivi registrati nel primo trimestre 2019.Ilè stato negativo per 48 milioni di euro, rispetto ai 15 milioni di euro positivi registrati nel primo trimestre 2019. L, inclusivo del risultato di terzi, è stato negativo per 41 milioni di euro, rispetto agli 11 milioni di euro positivi registrati nel primo trimestre 2019."Considerata l’incertezza conseguente la rapida evoluzione del Coronavirus, Covid-19, e le difficoltà nel prevedere i tempi di risoluzione dello stesso a livello globale, la Direzione aziendale non ritiene di potere formulare previsioni attendibili circa la performance di vendita nei vari mercati e canali distributivi per l’esercizio in corso".